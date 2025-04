À moins d'un an des municipales de 2026, le Parti Socialiste propose d'organiser des primaires ouvertes pour désigner la tête de liste de l'union de gauche à Saint-Étienne. Cependant, les groupes partenaires, dont le Parti Communiste, La France Insoumise et les Écologistes, sont divisés, estimant que l'accent doit être mis sur l'union et le programme plutôt que sur un leader individuel. Le débat sur la méthode continue de diviser les formations politiques.

C.C