Saint-Étienne, avec des prix immobiliers parmi les plus bas des villes de taille similaire, subit les conséquences d’une perte de population et d’attractivité, en partie due à la désindustrialisation. Le marché immobilier est peu tendu, avec plus de 8 000 appartements vacants, et un revenu moyen inférieur à la moyenne nationale. Les prix bas pourraient perdurer si les entreprises ne reviennent pas pour stimuler l’emploi.

