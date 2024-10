À Saint-Étienne, des travaux ont débuté sur la portion située entre le croisement avec la rue Michel-Laval prolongée et le terminus de la ligne de bus n° 12. Ces travaux visent à remplacer le réseau d’eau potable dans ce secteur et à raccorder les usagers. La circulation sera interdite et des déviations seront mises en place. Il est également important de noter que le stationnement sera suspendu rue de Bel-Air.

EP