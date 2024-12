À partir du 2 janvier, Saint-Étienne Métropole met en place de nouveaux horaires d’ouverture pour ses déchèteries. Elles seront ouvertes du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, et le samedi de 9 h 30 à 17 h 30, avec des horaires prolongés jusqu’à 18 h 30 en été. Les déchèteries seront fermées le dimanche et les jours fériés, avec des ajustements en cas d’alerte canicule.

EP