À Saint-Étienne, la 3e édition du Week-end de la vie associative aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 septembre au Parc Expo. Les différentes structures et leurs 600 bénévoles seront réunis autour de trois thématiques : sports, santé et bien-être ; culture et cultures du monde ; et citoyenneté, solidarité et développement durable. Les visiteurs auront également la possibilité de tester des sports paralympiques avec le Comité Handisport de la Loire.

EP