France Travail Saint-Étienne Bellevue et le centre commercial Centre Deux se mobilisent pour l’emploi en organisant un forum destiné à faire connaître les secteurs qui recrutent et répondre aux besoins de recrutement des entreprises locales. Cette manifestation, à entrée libre, se tiendra le jeudi 19 septembre de 10h à 17h. Une vingtaine de postes seront proposés, et les personnes intéressées devront se présenter munies de plusieurs CV.

EP