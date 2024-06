La mairie de Saint-Étienne a investi 1 million d'euros pour moderniser et agrandir la SPA locale, l'association Amis Chats, et la fourrière municipale. Le projet vise à améliorer les infrastructures et les conditions d'accueil des animaux, incluant de nouveaux espaces et des équipements vétérinaires modernes. Le maire Gaël Perdriau souligne que cet investissement reflète l'engagement de la ville envers le bien-être animal.