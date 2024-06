À Saint Etienne a lieux la 30ème édition du Festival des sept collines depuis le 8 juin et jusqu'au 8 juillet prochain. Il rassemble plusieurs artistes, chanteurs, acrobates et bien d’autres surprises. Ce week-end du 22 et 23 juin, voici les artistes qui se produiront :

Cristal Palace, un spectacle de cirque réalisé par la Compagnie Trans express;

Le grand bal, une performance de dance réalisée par la Compagnie Dyptik et Mentir Lo Minimo et mise en scène par la Compagnie Alta Gama.