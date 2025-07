À Saint-Étienne, les maraudes auprès des sans-abri sont renforcées et leurs horaires allongés en période de canicule pour mieux veiller à leur santé et leur hydratation. Les travailleurs sociaux, comme ceux de l’association Renaître, assurent un suivi régulier et tentent de créer du lien avec ces personnes souvent isolées. Cette vigilance accrue est essentielle face aux risques liés aux fortes chaleurs.

C.P