Le centre-bourg de Saint-Gengoux-le-National accueille ce soir son tout premier marché nocturne à partir de 19h30. Au programme : 70 stands d’artisanat et de produits gourmands, restauration sur place, buvettes et animations musicales. Une soirée conviviale pour flâner, déguster et profiter de l’ambiance estivale.Saint-Gengoux-le-National : premier marché nocturne ce soir

N.L