Dans l’actualité également cette disparitions inquiétantes dans la région : Yacin Blekacem, un adolescent âgé de 15 ans. Le jeune garçon a quitté son domicile de Saint-Laurent-de-Chamousset entre 5h et 7h du matin et n’a plus donné signe de vie depuis.

Si vous disposez de toute informations composer évidemment le 17 ou la gendarmerie de Saint-Laurent-de-Chamousset au 04 74 70 50 17.

R.H