Le conseil d'administration a décidé de fermer définitivement le centre de loisirs de l'association La Marmite, à compter du 19 février en raison d'un déficit récurrent et d'une baisse d'effectifs. L'association est composée de deux autres pôles, l'espace vie social (EVS) (La Marmitée) et le pôle activités et ateliers à l'année (La Marmijote), qui garderont leurs activités. Les enfants seront désormais accueillis à Colombier-en-Brionnais ou Chauffailles.

EC