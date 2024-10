À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre à Saint-Rémy, l’espace Simone-Veil, L’Escale, Oxy’jeunes et la médiathèque proposent Octolab, deux semaines d’animations sur le thème "la science dans tous ses états". Au programme : atelier parents-enfants, initiation à la musique assistée par ordinateur, mini-ateliers scientifiques, atelier cosmétique, expériences scientifiques et découverte de l'intelligence artificielle.

EP