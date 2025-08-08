Saint-Victor-sur-Loire : baignade interdite jusqu’au 14 août pour raisons sanitaires

Qui dit chaleur dit baignade… mais mauvaise nouvelle à la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire : la baignade est suspendue au moins jusqu’au 14 août.

Depuis ce jeudi 7 août, un arrêté municipal interdit l’accès à l’eau, après que les dernières analyses sanitaires de l’Agence régionale de santé ont révélé un dépassement du seuil autorisé de bactéries.

C’est la première fois de la saison que le site ferme pour raisons sanitaires.

De nouveaux prélèvements doivent être réalisés ce lundi 11 août et permettront de déterminer si la baignade peut être à nouveau autorisée.

R.H