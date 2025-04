Sainte-Cécile : une bretelle de la RCEA fermée du 22 avril au 20 juin

Prudence sur la route, la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement et du logement a communiqué de nouvelles fermetures.

Sur la Route centrale Europe Atlantique, la bretelle de Sainte-Cécile dans le sens Paray-le-Monial/Mâcon sera fermée du 22 avril au 20 juin dans le cadre des travaux de mise à 2 fois 2 voies.

Une déviation sera mise en place le temps des travaux : "pour les véhicules légers et les poids lourds desservant les secteurs de Navour-sur-Grosne, Sainte-Cécile et Mazille, sur la RN79 en venant de Paray-le-Monial, sortir à l'échangeur 7 Navour-sur-Grosne puis suivre la déviation en direction de Sainte-Cécile via les RD121, 987, 17" a précisé la Dreal dans un communiqué.

R.H