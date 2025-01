Enfin, la Compagnie nationale du Rhône a levé 550 000 € pour financer son parc photovoltaïque à Salaise-sur-Sanne. Ce projet, lancé en novembre, alimente en priorité la plateforme pour sa décarbonation et le réseau public. Plus de 60 % des fonds proviennent des habitants de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.

EP