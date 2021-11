Santé : la Région pousse pour accueillir le siège européen de l’Institut International du vaccin à Lyon

Dans un communiqué de presse publié mercredi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué que l’International Vaccine Institute (IVI), organisme crée à l’initiative des Nations-unies et qui a intervient dans le domaine de la recherche et du développement de vaccins, dans la mise en place de campagnes de vaccination et dans la formation de professionnels dans les pays en voie de développement, allait installer son siège européen à Lyon.

L’institut international du vaccin, en français, est soutenu par l’OMS et financé par plus de 35 pays. « La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec l’Etat, souhaite renforcer le rôle international de Lyon, capitale mondiale de la santé qui est l’héritière d’une longue tradition dans ce domaine, en implantant le siège européen de l’IVI », indique le communiqué.

La Région a même annoncé sa volonté de financer ce projet d’implantation de l’IVI à Lyon « à hauteur d’un

million d’euros en investissement », histoire de renforcer « le rôle international de la Ville de Lyon en matière de santé ».