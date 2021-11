Saône-et-Loire : 7 routes repassent à 90km/h

Le Département de Saône-et-Loire a annoncé la modification de la vitesse maximale autorisée à 90km/h sur sept routes du département.

La principale route concernée est la D906, qui relie Chalon à Mâcon. D’autres secteurs repassent également à une limitation à 90km/h, comme les départementales D971, D975 et D678 entre Tournus et Beaurepaire-en-Bresse. A l’ouest du département, la portion entre Bourbon-Lancy et Gueugnon est également concernée.

Ces itinéraires avaient reçu un avis favorable au retour aux 90km/h par le Conseil départemental de la sécurité routière (CDSR). D’autres itinéraires aux alentours de Digoin, Marcigny ou Autun s’étaient quant à eux vu recevoir un avis défavorable de la part du CDSR. La vitesse reste limitée à 80km/h sur les autres routes du département.