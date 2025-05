Saône-et-Loire : Charolles, la ville où il a fait le plus chaud le 1er mai

La commune de Charolles en Saône-et-Loire, est la ville dans laquelle il a fait le plus chaud le 1er mai.

Des températures au-dessus de la moyenne ont été enregistrées 28,9 degrés et 27,7 degrés à Gueugnon.

Des relevés notables mais qui n’établissent pas le record de chaleur de 2005 à Mâcon où il avait fait 28,1 degrés.

On le rappelle, le temps va considérablement changer ce week-end avec des averses orageuses qui sont prévues pour ce samedi soir et les températures devraient chuter entre 15 et 20 degrés ce dimanche.

R.H