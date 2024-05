Jean Lassalle et Willy Schraen seront en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire le mardi 28 mai prochain. Ils seront notamment à Moroges concernant la Saône-et-Loire dès le matin à 9h30 pour parler des enjeux, des atouts et des défis de la viticulture au Domaine Pigneret Fils. Ils visiteront ensuite une bergerie et un élevage bovin à La Lochère en Côte-d'Or et seront en réunion publique à Créancey ensuite.