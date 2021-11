Saône-et-Loire : face à l’impact des crues, les agriculteurs demandent réparation

Sur invitation de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA 71), une quinzaine d’agriculteurs et de Jeunes agriculteurs (JA 71) sont allés à la rencontre d’élus du territoire afin de dresser le bilan des dégâts causés par les crues au sein de leurs exploitations, indique le Journal de Saône-et-Loire.

Dans le département, 460 exploitations ont été touchées par les crues, soit près de 20 % de la surface agricole du département. Et en plus de dévaster les cultures, tout cela a également des conséquences sur les animaux et la qualité des produits. Touchés par les fortes précipitations qui ont débouché sur les crues et les inondations qui les ont frappés de plein fouet cet été, les agriculteurs demandent réparation et se tournent vers les élus afin d’obtenir une indemnisation.