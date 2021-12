Saône-et-Loire : interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes pour le Nouvel An

Le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes ainsi que la consommation de nourriture et d’alcool sur la voie publique pour le Nouvel An.

La circulation du virus reste particulièrement élevée en Saône-et-Loire, avec un taux d’incidence de 489/100 000 habitants (535/100 000 habitants au niveau national), pour la semaine 50..

Cette situation doit inciter chacun à rester vigilant à l’occasion des rassemblements festifs de fin d’année qui se caractérisent par une forte concentration de personnes et le risque d’un oubli ou d’un relâchement des gestes barrières (distanciation, aération, port du masque…).

Outre le report ou l’annulation des cérémonies de vœux et autres moments de convivialité habituels à pareille époque, le préfet de Saône-et-Loire recommande à chacun d’éviter la tenue d’événements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, qui seraient manifestement risqués d’un point de vue sanitaire malgré les dispositifs envisagés ou engagements pris.

Afin d’éviter des rassemblements incontrôlés sans respect de la distanciation ni port du masque, le préfet de Saône-et-Loire interdit, par l’arrêté ci-joint les rassemblements de plus de 50 personnes ainsi que la consommation de nourriture et d’alcool sur la voie publique, les 31 décembre 2021 et 01 janvier 2022.

Les forces de sécurité seront mobilisées pour veiller au bon respect des règles sanitaires et de ces directives locales.