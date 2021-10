Saône-et-Loire : la fin de l’obligation du masque en extérieur ce jeudi 7 octobre

Alors que le taux d’incidence s’est stabilisé aux alentours de 25 cas pour 100 000 habitants, sous le seuil d’alerte des 50 cas pour 100 000 habitants, la préfecture de Saône-et-Loire a annoncé ce mercredi 6 octobre via un communiqué que le port du masque en extérieur ne serait plus obligatoire à compter du jeudi 7 octobre. Dans son communiqué, la préfecture établit un rappel des lieux extérieur où le masque était obligatoire :

• sur les marchés, brocantes et ventes au déballage;

• aux abords des écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des crèches et des établissements accueillant des activités péri-scolaires dans un rayon de 50 mètres des accès et sorties, aux horaires d’ouverture et de fermeture de ces établissements;

• aux abords des gares ferroviaires et routières, dans un rayon de 50 mètres des accès et sorties, et aux arrêts de bus, de 6h00 à 21h00;

• aux abords des centres commerciaux;

• à l’extérieur des lieux de culte, aux heures de célébration;

• dans toute file d’attente de plus de 10 personnes;

• dans les rues et zones piétonnes les plus fréquentées, aux heures de plus grande affluence;

• à l’occasion de tout rassemblement de plus de 200 personnes en extérieur, lorsque le pass sanitaire n’est pas obligatoire.

L’institution a tout de même tenu à rappeler que cette mesure était provisoire et qu’elle dépendrait, sur la durée, de l’évolution, en bien ou en mal, du taux d’incidence dans le département.