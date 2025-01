Entre 2015 et 2023, la fréquentation des gares de Saône-et-Loire a progressé de 12,5 %, passant de 5,4 à 6 millions de voyageurs annuels. Cette hausse résulte d’une politique régionale ambitieuse avec plus de trains, une modernisation du matériel et des tarifs attractifs, portée par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

