Saône-et-Loire : une collecte de jouets organisée à destination des familles modestes

Organisée à partir du samedi 20 et jusqu’au dimanche 28 novembre à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la collecte Laisse Parler Ton Cœur aura lieu en Saône-et-Loire dans 31 points répartis dans le département.

Cette collecte solidaire de jouets d’occasion est mise en place afin de permettre à des centaines de familles modestes d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, tout en prolongeant la durée de vie de ces jouets.

Tous les jouets d’occasion, en bon état et complets seront confiés à l’association Emmaüs d’Étang-sur-Arnoux et de Chalon-sur-Saône, avant d’être triés, testés, complétés, nettoyés et remis en état pour être offerts aux enfants concernés.