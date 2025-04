La SNCF a mis fin au contrat de vente de billets à l'office de tourisme de Sennecey-le-Grand, après plus de dix ans de service. Le transporteur a jugé cette activité non rentable, malgré une compensation financière de 200 € par mois. Les citoyens de Tournus et Sennecey expriment leur mécontentement face à cette décision.

C.C