Le supermarché Auchan de Sennecey-le-Grand rouvrira sous l'enseigne Super U dès mercredi. Après plusieurs jours de rénovation, le magasin, désormais équipé de nouveaux rayons et de produits locaux, comptera 56 salariés à terme. Ce changement, qui vise à renforcer l’offre, inclut également une nouvelle boulangerie-pâtisserie et un développement de l’offre non alimentaire.

