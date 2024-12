Le Mâconnais a connu un mois de décembre particulièrement gris, avec seulement 35 heures et 51 minutes d'ensoleillement, soit 31 % de moins que la normale. Dix jours sans soleil et une dizaine d’autres à peine en ont vu. Ce mois figure parmi les cinq moins ensoleillés depuis 1998, bien que loin derrière le record de décembre 2002 avec un peu plus de 9 heures.

EP