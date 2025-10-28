« S’ils disent non, on coule » : à Firminy, un couple lutte pour sauver son épicerie de nuit

Les gérants du Mas Noche, épicerie initialement ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, se défendent après avoir subi un mois de fermeture administrative décidée par la préfecture de la Loire, ainsi qu’un arrêté municipal imposant la fermeture des quatre épiceries de nuit de Firminy entre 22 h et 6 h. L’épicerie bat son plein depuis son ouverture ce 21 juin.

L’établissement a rouvert ses portes le 23 septembre mais doit désormais baisser le rideau chaque soir — une contrainte que Omar et Emma, les responsables, vivent comme un véritable coup dur. Ils ont adressé un recours gracieux aux services de l’État et sollicité un rendez-vous avec la Ville de Firminy afin d’exposer leurs arguments. Leur objectif : sauver leur commerce, pour lequel ils ont contracté un prêt bancaire, tandis qu’Emma a quitté son emploi pour se consacrer à cette aventure.

C.R