Simone Biles et Rafael Nadal sacrés champions des champions

Comme chaque année depuis 1975, le journal l’Equipe désigne ses champions des champions Monde de l’année.

Après avoir été sacrée en 2016 et 2018, c’est à nouveau, et sans surprise, la gymnaste américaine Simone Biles qui est championne des championnes 2019.

Cinq fois championne du monde cette année, elle est désormais détentrice du record absolue en gymnastique avec 19 titres et 25 médailles.

Déjà sacrée l'an passé et en 2016, @Simone_Biles est notre Championne des championnes 2019 ! 💪 pic.twitter.com/utuJVXZMGL — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 26, 2019

Du côté des hommes, c’est Rafael Nadal, numéro un mondial, qui remporte son quatrième trophée, après ceux de 2010, 2013 et 2017. Le vainqueur de Roland Garros, de l’US Open et de la Coupe Davis avec l’Espagne est désormais plus qu’à un titre du record détenu par Usain Bolt avec cinq trophées.