SIRHA Lyon : ils tentent de battre le record du monde avec une pizza aux 1 000 fromages

Morgan Vs, youtubeur, Julien Serri, chef cuisinier, et le fromager François Robin se sont lancés le défi de réaliser une pizza avec un nombre de 1 000 fromages, dans le but d’établir un record en la matière.

Une tentative de record du monde imaginée par le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière et Les Fromagers d’Auvergne Rhône-Alpes, dans le but de « valoriser le patrimoine fromager français », et qui aura lieu ce samedi, à 14h30, dans l’espace Métiers de Bouche du salon.

À noter que le précédent record était détenu par un… Lyonnais, en l’occurence le pizzaïolo Julien Bruel. Ce dernier était entré dans le Guinness Book grâce à sa pizza avec 257 fromages.