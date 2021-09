Six stations du tram 1 ne sont plus desservies

La Régie des transports métropolitains de Marseille a annoncé dans un communiqué que depuis ce lundi 20 septembre et jusqu’en mars 2022, une partie de l’itinéraire du tram 1 n’est plus et ne sera plus desservie pour cause de travaux sur le Pont de La Parette. 6 stations sont concernées : La Parette, La Boiseraie, Air Bel, La Grognarde, W.Booth et Les Caillols. Pour cause de travaux sur le Pont de La Parette.

Des bus relais ont été mis en place afin de remplacer cette partie du trajet durant la période escomptée.

Bus relais :

– En direction des Caillols

Bus T1A dessert les stations Air Bel, La Grognarde, William Booth, Les Caillols, avec la fréquence habituelle du Tram T1.

– En direction de La Parette

Bus T1B dessert les stations La Boiseraie, La Parette avec une fréquence d’un Bus toutes les 15 minutes.

– Un arrêt supplémentaire provisoire Clérissy est créé pour effectuer la correspondance entre les Bus Relais T1A et T1B sans passer par St Pierre