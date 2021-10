SNCF : les billets de train pour les fêtes de fin d’année sont en vente

Les billets pour les fêtes de fin d’année sont enfin disponibles. Il est possible d’acheter des billets pour les voyages à réaliser du dimanche 12 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 sur les TGV inOui et Intercités, et jusqu’en juillet prochain sur les Ouigo.



Les trains sont susceptibles de se remplir très rapidement, en particulier pour les destinations les plus populaires. Nouveauté cet hiver : le lancement de deux lignes de train de nuit.



Tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’à trois jours avant le départ quel que soit le tarif choisi.