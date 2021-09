SNCF : Paris-Lyon, une nouvelle offre Ouigo moins chère mais plus lente

Ce jeudi, la SNCF a dévoilé sa nouvelle offre Ouigo concernant les lignes Paris-Lyon et Paris-Nantes. Appelée « Ouigo vitesse classique », celle-ci sera moins chère que sa grande sœur, avec un tarif au billet situé « entre 10 et 30 euros » et sans variation possible, avec un objectif annoncé de vendre « 65% des billets à moins de 20€ ».

Beaucoup de nouvelles destinations, avec des billets entre 10€ et 30€ MAX garantis jusqu’à la dernière minute. Plus d’excuses pour ne pas voyager maintenant. 😉 Plus d’infos sur https://t.co/bVvv9TloWp pic.twitter.com/Xovbba0pQX — OUIGO (@OUIGO) September 23, 2021

Le revers de la médaille, c’est que les trains, des Corail remis en état et peints aux couleurs des Ouigo, mettront plus de temps pour faire le trajet : cinq heures pour aller de Paris à Lyon. De plus, il ne sera possible de prendre son ticket que 45 jours avant le voyage.