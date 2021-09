Soprano sera le parrain du Téléthon 2021

Soprano sera le parrain de la prochaine édition du Téléthon, organisée les 3 et 4 décembre 2021.



Le chanteur marseillais se dit “ très fier d’être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs, des bénévoles qui se mobilisent toute l’année, dont je connais les combats, la passion, l’énergie, le dévouement a déclaré le chanteur et rappeur marseillais dans un communiqué. Grâce à la fidélité et à la générosité des donateurs, le Téléthon a changé le destin d’enfants qui étaient condamnés“.



La prochaine édition du Téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre 2021. Soprano succède à un autre chanteur, Matt Pokora. L’an dernier, le Téléthon avait permis de récolter plus de 77 millions d’euros.