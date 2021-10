Sparta Prague – OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Prague ce jeudi (21h) à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le premier chez le deuxième

Lyon occupe la tête du groupe avec deux victoires en autant de sorties : 2-0 sur le terrain des Rangers puis 3-0 face à Bröndby. Le Sparta pointe à deux points des Gones après un match nul et vierge au Danemark suivi d’une victoire 1-0 à domicile face aux Rangers. Les deux équipes n’ont donc pas encore concédé le moindre but dans cette compétition.

Un succès mettrait Lyon sur la voie royale pour la première place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale : ‘’Cette double confrontation sera primordiale, concède le capitaine Léo Dubois. On va déjà faire le maximum pour gagner ce premier match’’.

🎙 Notre coach Peter Bosz avant #SPAOL : "C'est la 3ème journée d'@EuropaLeague demain. On va tout faire pour gagner, comme lors des deux précédents matchs. On est là pour prendre les trois points. Le Sparta a gagné face aux Rangers. Ce ne sera pas facile." — Olympique Lyonnais (@OL) October 20, 2021

Le Sparta en forme

Deuxième de son championnat après 11 journées à quatre longueurs du leader le Viktoria Plzen, le Sparta Prague reste sur cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues. L’équipe entraînée par l’ancien sélectionneur de la République Tchèque Pavel Vrba n’a plus perdu depuis le 11 septembre et un revers à la maison devant le Viktoria Plzen (2-3).

Le joueur à suivre

Karl Toko Ekambi occupe la tête du classement des buteurs après deux journées de Ligue Europa avec trois réalisations, à égalité avec Galeno (Braga) et Victor Osimhen (Naples). Toutes compétitions confondues, le Camerounais est le meilleur buteur (5) et le co-meilleur passeur de l’OL (3). Peter Bosz l’a titularisé onze fois sur douze jusqu’à présent. En attaque, l’entraîneur néerlandais est toujours privé de Moussa Dembélé et d’Islam Slimani.

Des précédents favorables à l’OL

Les deux équipes se sont déjà croisées quatre fois et le bilan penche largement pour Lyon : trois victoires et un nul. En phase de groupes de la Ligue des Champions 2004-2005, Lyon l’avait emporté 2-1 à Prague et 5-0 à Gerland. En 2012, en Ligue Europa, les Gones avaient gagné 2-1 à domicile et concédé le nul 1-1 en déplacement, un résultat qui avait qualifié les deux équipes pour les 16èmes de finale.

Julien Huët

Sparta Prague – OL, 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, à vivre ce jeudi dès 20h45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !