TCL : des bus électriques sur la ligne C16 dès ce lundi

Comme il l’avait annoncé, le Sytral équipe, à partir de ce lundi, sa ligne C16 de bus 100% électriques. Il s’agit de la troisième ligne du réseau TCL à être concerné par ce type de véhicules, après les lignes C11 et C13.

Le Sytral poursuit sa campagne de modernisation de ses bus. Plus écologiques, plus propres et plus pratiques pour les usagers, ces bus électriques fonctionnent sur batterie avec une autonomie de 185km par jour minimum.

13 véhicules électriques

Sur la ligne C16 qui relie Charpennes à la route de Vienne, 13 véhicules électriques sont mis en circulation. Ils sont garantis « sans émissions et silencieux ».

Le réseau TCL devient de plus en plus écologique : « avec l’arrivée de 13 nouveaux véhicules nous aurons atteints notre objectif de mettre en circulation d’ici la fin de l’année, une centaine de véhicules électriques et GNV », précise Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon.