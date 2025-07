Le Sytral et la préfecture lancent un plan renforcé contre la fraude dans les TCL, avec plus de contrôles et de présence humaine pour restaurer la sécurité.

La fraude, en hausse à 13,7 %, est considérée comme un marqueur d’impunité et de délinquance.

Ce dispositif s’appuie sur des partenariats policiers et une coordination territoriale renforcée.