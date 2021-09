TCL relance des lignes de bus nocturnes

Après une coupure estivale, la société de transport lyonnaise a annoncé avoir relancé les lignes “Pleine lune” qui circuleront de nuit entre la presqu’île de Lyon et les différents campus et résidences étudiantes. Chaque vendredi, samedi et dimanche, trois lignes partiront du centre-ville à 1h15, 2h15, 3h15 et 4h15 et feront la jonction jusqu’à “INSA EINSTEIN”, “Grange Blanche” et “Campus Lyon Ouest” en desservant d’autres arrêts sur leur chemin.

Pour information, les quatre lignes de métro avaient également été prolongées jusqu’à 2h du matin les vendredis et samedis et les parcs relais en correspondance avec des lignes de métro ferment à 3h du matin ces mêmes jours.