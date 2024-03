Tempête Nelson : le Rhône et la Loire placés en vigilance orange depuis ce vendredi minuit

Météo-France a annoncé que les départements du Rhône et de la Loire avaient été placés en vigilance orange "vent" depuis ce vendredi minuit en raison du passage de la tempête Nelson. Des rafales de vents de plus de 70km/h ont pu et pourraient être observées. La Ville de Lyon a notamment annoncé la fermeture de tous les parcs, des jardins et des cimetières ce vendredi et "jusqu'à nouvel ordre" dans l'attente d'une amélioration de la situation pour préserver la sécurité des habitants. La tempête avait d'abord frappé la façade Ouest du territoire français avant d'arriver sur la moitié Est.

E.R