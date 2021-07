TER : la circulation perturbée à cause de rongeurs

La circulation des trains est perturbée ce jeudi à cause de rongeurs. Selon la SNCF, ils ont détérioré des câbles ferroviaires près de Chasse-sur-Rhône. La circulation est donc modifiée entre Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne mais aussi entre Lyon et Vienne et entre Lyon et Valence.



Des réaiguillages ont dû être effectués et le trafic a été adapté. Les perturbations devraient durer toute la journée. Un train sur deux est impacté

🔴 Les circulations sont adaptées à partir de 14h à la hauteur d’un train sur deux (50%).

Les voyageurs à destination de St-Etienne sont invités à se rendre en gare de Lyon Perrache pour emprunter les trains à destination de Firminy. https://t.co/CstNLa4lGH — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) July 22, 2021