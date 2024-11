Après les inondations du 17 octobre et deux semaines de travaux, la circulation des trains entre Lyon et Saint-Étienne a repris aujourd'hui. Des retards de 10 à 15 minutes sont à prévoir sur les axes Saint-Étienne/Ambérieu-en-Bugey, d'une part, et Lyon Perrache/Firminy, d'autre part, en raison des contraintes d'exploitation ou des limitations de vitesse.

EP