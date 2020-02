The Voice : Melba passe à l’étape suivante

Melba a passé la cap des auditions à l’aveugle ce samedi lors de la 4e émission de The Voice. La jeune lyonnaise de 25 ans a réussi à faire retourner les fauteuils d’Amel Bent et Pascal Obispo, malgré quelques soucis de dernière minute. « J’étais très malade, j’étais aphone le jour de mon passage, sur le plateau j’ai réussi à sortir 20% de ma voix je pense. C’était intense. Je vais pouvoir exprimer beaucoup plus la prochaine fois. J’étais certaine que ça n’allait pas passer et finalement si, donc c’est énorme ».

Tellement intense que lorsque qu’Amel Bent s’est retournée, Melba a perdu ses moyens. Et le fait d’être malade ce jour-là, a causé une double surprise à la jeune femme qui n’avait pas vu Pascal Obispo se retourner. « J’ai tellement fiévreuse, sur le moment je ne me suis pas rendue compte qu’il se retournait. Pour moi, il se retournait parce que c’était la fin. J’ai mis 30 secondes ou 1minute avant de réaliser que son fauteuil était d’une couleur différente. »

La Lyonnaise de 25 ans a finalement fait le choix d’intégrer l’équipe d’Amel Bent « J’avais très envie d’aller avec Amel Bent donc le choix a été très vite fait. Je ne l’avais pas décidé à l’avance mais plus ça allait plus je me disais que c’était la personne avec laquelle j’avais envie d’aller. »

L’objectif pour Melba est désormais de « faire les choses bien et kiffer le moment présent parce que ce sont des conditions que je ne rencontrerais peut-être jamais dans ma vie. Jouer avec des musiciens de ce niveau, rencontrer des personnes comme cela, rend cette aventure riche en rencontres assez folles. »