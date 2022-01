The Weeknd annule son concert à la Halle Tony Garnier

Le chanteur canadien The Weeknd a annoncé sur ses réseaux sociaux l’annulation de sa tournée française.



Il ne se produira donc pas en septembre à Lyon, Bordeaux, Paris et Montpellier mais il a annoncé vouloir se produire dans des stades et proposer un show plus grand mais pour le moment, aucune date ni aucun lieu n’est encore connu.



Le remboursement des places est possible au point de vente habituel mais les détenteurs de billets de la tournée 2022 auront un accès prioritaire pour l’achat des nouvelles places.

Tour dates are moving and will commence in the summer 2022 pic.twitter.com/AgeWSy9k4d — The Weeknd (@theweeknd) October 18, 2021