Thurins : la nouvelle brigade de gendarmerie ouvre ses portes

La brigade territoriale de gendarmerie de Thurins a officiellement ouvert ses portes ce mardi 4 août 2026. Sept militaires y sont désormais affectés pour assurer la sécurité et renforcer la présence de proximité auprès des habitants de cinq communes des Monts du Lyonnais.



Une nouvelle brigade territoriale de gendarmerie, composée de sept militaires, est opérationnelle à Thurins. Cette installation s’inscrit « dans le cadre du plan national visant à renforcer la présence de la gendarmerie en milieu rural »,comme l'indique la gendarmerie dans un communiqué publié sur sa page facebook.

La brigade assurera les missions de prévention, d’intervention, d’enquête et de secours auprès des habitants de cinq communes : Thurins, Messimy, Soucieu-en-Jarrest, Rontalon et Yzeron. Elle est installée au 53, rue du 8-Mai-1945 à Thurins. L’accueil du public est assuré les mardis et samedis, de 8 h à 12 h puis de 14 h à 18 h.

B.A.T