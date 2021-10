Top 14 : le LOU se mesure à l’ogre toulousain

Champion de France et d’Europe en titre, le Stade Toulousain se déplace au stade de Gerland, ce dimanche (21h05), à l’occasion de la 6e journée de Top 14.

Un choc en rouge et noir et l’espoir d’un exploit côté lyonnais, dans la continuité de ceux réalisés l’an passé, avec deux victoires obtenus face aux Toulousains (7-16 et 31-23).

Mais les hommes de Pierre Mignoni le savent, affronter Toulouse, c’est affronter l’ogre de ce championnat. Tenants du titre, les Stadistes n’ont pas quitté leur fauteuil de leaders malgré le changement de saison, eux qui occupent encore à l’heure actuelle la première place du classement.

Le LOU invaincu à Gerland depuis 2017

Malgré cela, le LOU, qui reste sur une belle victoire obtenue à Biarritz (5-40), a des raisons d’y croire et de bons arguments pour faire tomber le champion pour la première fois depuis le début de l’exercice. Face à la meilleure défense du championnat (77 points, le LOU deuxième avec 94 points), le club peut notamment faire valoir son statut de de meilleure équipe au nombre d’essais inscrits (19 au total), à égalité… avec Toulouse.

Surtout, le LOU Rugby est en quelque sorte la bête (rouge et) noire du Stade Toulousain lorsque celui-ci se déplace : à Lyon, le LOU est invaincu face à Toulouse depuis le 26 novembre 2017. Pour un an de plus ?