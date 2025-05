Top départ de l’édition Courir pour Elles

L'édition 2025 de Courir pour Elles débute ce vendredi 16 mai. L’événement, qui s’étend sur trois jours, se tiendra jusqu’au dimanche 18 mai au Grand Parc de Miribel-Jonage. Cette édition est marquée par une nouveauté : les hommes pourront également participer à la marche ou à la course solidaire, le vendredi ou le samedi.

Trois formats de course et trois formats de marche, allant de 2,5 à 10 km, sont proposés et accessibles à toutes et tous.

L’association reverse les trois quarts des sommes collectées pour prévenir les cancers par la promotion de l’activité physique, et pour soutenir les femmes en soin grâce au financement de séances d’activité physique adaptée.

M.L