Tournus : coup d’envoi de la fête des commerçants

Marché d’artisans, déballage, jeux, concert et stands de restauration au programme : à Tournus, ce samedi 4 juillet à partir de 14h30, c’est la fête des commerçants. Selon les informations du Journal de Saône-et-Loire, dix-sept artisans déballeront leur étal dans le centre ville. La mairie installera aussi des espaces pensés pour les enfants avec structures gonflables, mini-karts à pédales et jeux en bois. Pour finir la soirée, le groupe Krystal Live Band jouera un concert gratuit sur la place Carnot à 20h30.

L.T