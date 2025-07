Fermée depuis 4 ans à cause d’un clocher dangereux, l’église Sainte-Madeleine de Tournus a rouvert grâce à la mobilisation des habitants et de nombreux soutiens. Les travaux ont permis de sauver ce bâtiment vieux de 900 ans. La réouverture a rassemblé une foule émue et fière.

C.P