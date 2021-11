Tournus : viol et agression d’une nonagénaire à son domicile, le suspect a partiellement reconnu les faits

Le 21 octobre dernier, une femme âgée de plus de 90 ans avait été retrouvée vivante mais en état de choc à son domicile, dans son lit et couverte de tâches de sang, par son aide à domicile.

Immédiatement prévenue, les gendarmes avaient relevé des traces de coups à la tête et aux bras de la victime, ainsi que sur ses organes génitaux, avant que les techniciens de l’identification criminelle effectuent des prélèvements d’ADN sur plusieurs objets retrouvés au sein de l’appartement.

L’ADN a parlé

Les résultats ADN sont finalement tombés et ont permis de procéder à l’interpellation, puis au placement en garde à vue d’un individu le 9 novembre. Auditionné, le suspect a partiellement reconnu les faits et a été incarcéré, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Âgé de 35 ans, l’homme en question, habitant de Tournus, était alcoolisé et sous traitement antidépresseurs au moment des faits. Il a été mis en examen pour « viol sur personne vulnérable » et pourrait être renvoyé devant la cour d’assises de Chalon-sur-Saône. Le quotidien précise que la victime reste quant à elle dans une grande détresse physique et psychologique.